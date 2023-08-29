В Калмыкии проходит инвентаризация поголовья и имущества государственных предприятий

Так, сотрудники регионального Минсельхоза провели пересчет в “Племенном заводе им. А.Чапчаева». На сегодняшний день в хозяйстве - свыше 2400 голов КРС и более 3 тыс. голов МРС. На предприятии трудятся 59 человек, имеется 23 единицы техники. Как отметил Врио министра сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев, основные элементы племенной работы в скотоводстве - оценка и отбор животных, подбор пар для получения высокопродуктивного потомства.

«Для дальнейшего повышения продуктивности мясного животноводства, необходимо обогащать, сохранять и использовать генофонд калмыцких мясных пород»,- подчеркнул руководитель ведомства.