Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечается день ветеринарного работника

Глубокие знания и неустанный труд, забота о здоровье животных и людей - из этих составляющих складывается их работа. Сегодня в Управлении ветеринарии Республики работают 468 высококвалифицированных специалистов, ответственных, опытных и преданных благородному делу.

Как отметил Глава региона, наблюдается тенденция к омоложению службы. На сегодняшний день более 70 сотрудников управления – выпускники КалмГУ. Невозможно переоценить вклад ветеринарных работников в обеспечение эпизоотического благополучия Калмыкии.

Своим ежедневным трудом они обеспечивают охрану здоровья жителей республики, делают все возможное для предотвращения болезней среди животных, помогают домашним любимцам, нередко спасая их жизни.