Сегодня в нацбиблиотеке им. Амур Санана состоится литературный марафон «Дайте, дайте первую удачу!»

В нем примут участие ценители поэзии и поклонники литературы. Сначала ребята сыграют в литературную мафию по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», решат литературный кейс, а также примут участие в литературных дебатах.

Об этом сообщили в пресс-службе Движение первых.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия