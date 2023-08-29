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31 августа, 12:45
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Сегодня в нацбиблиотеке им. Амур Санана состоится литературный марафон «Дайте, дайте первую удачу!»

Сегодня в нацбиблиотеке им. Амур Санана состоится литературный марафон «Дайте, дайте первую удачу!»

В нем примут участие ценители поэзии и поклонники литературы. Сначала ребята сыграют в литературную мафию по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», решат литературный кейс, а также примут участие в литературных дебатах.

Об этом сообщили в пресс-службе Движение первых.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия

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