31 августа, 12:45
Сегодня в нацбиблиотеке им. Амур Санана состоится литературный марафон «Дайте, дайте первую удачу!»
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В нем примут участие ценители поэзии и поклонники литературы. Сначала ребята сыграют в литературную мафию по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», решат литературный кейс, а также примут участие в литературных дебатах.
Об этом сообщили в пресс-службе Движение первых.
Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия
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