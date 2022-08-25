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15 сентября, 10:23
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В Калмыкии продолжаются торжества, посвященные 80-летию со дня открытия железной дороги «Астрахань-Кизляр»

В Калмыкии продолжаются торжества, посвященные 80-летию со дня открытия железной дороги «Астрахань-Кизляр»

На элистинский вокзал прибудет ретро поезд памяти с участниками её строительства. А днем ранее он перевез их из Артезиана в Улан Хол. В этих двух поселках состоялись памятный митинг и возложение цветов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны эта магистраль сыграла важнейшую роль в обороне Кавказа и юго-востока страны. С начала её эксплуатации и по декабрь 1942 года по ней эвакуировали с Северного Кавказа около 9000 пассажирских и товарных вагонов с грузами, 17 поездов с ранеными, а также более 3000 цистерн с горючим для войск, участвовавших в битве под Сталинградом.

Фото из аккаунта Администрации города Элисты.

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