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15 сентября, 10:52
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте будет введена в эксплуатацию первая газозаправочная станция

Сегодня в Элисте будет введена в эксплуатацию первая газозаправочная станция

Её торжественное открытие состоится в восточной части столицы. Станция будет востребована транспортом, следующим по маршрутам дорог федерального значения Р-22 «Каспий» и Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». И даст толчок развитию локального рынка экологичных перевозок. Старт её работе даст глава региона Бату Хасиков.

Там будет работать наша съемочная группа. Более подробную информацию об этом представим уже в дневном выпуске Вестей.

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