Сегодня в Элисте будет введена в эксплуатацию первая газозаправочная станция

Её торжественное открытие состоится в восточной части столицы. Станция будет востребована транспортом, следующим по маршрутам дорог федерального значения Р-22 «Каспий» и Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». И даст толчок развитию локального рынка экологичных перевозок. Старт её работе даст глава региона Бату Хасиков.



Там будет работать наша съемочная группа. Более подробную информацию об этом представим уже в дневном выпуске Вестей.