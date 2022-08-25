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15 сентября, 09:52
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Сегодня в Азове открывается выставка, посвященная кочевому быту калмыков

Сегодня в Азове открывается выставка, посвященная кочевому быту калмыков

Историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник представит перед местными жителями экспозиции из фондов Национального музея Калмыкии им. Пальмова.

Об истории и верованиях ойрат-калмыков расскажут живописные и графические работы мастеров современного калмыцкого изобразительного искусства.

Напомним, что этнографическая и художественная коллекция Национального музея Калмыкии демонстрировалась во многих регионах России – Москве, Краснодаре, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Республике Дагестан, Чеченской Республике и др. Таким образом выставка в Азове продолжает традиции межрегионального культурного обмена.

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