Сегодня в Азове открывается выставка, посвященная кочевому быту калмыков

Историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник представит перед местными жителями экспозиции из фондов Национального музея Калмыкии им. Пальмова.



Об истории и верованиях ойрат-калмыков расскажут живописные и графические работы мастеров современного калмыцкого изобразительного искусства.



Напомним, что этнографическая и художественная коллекция Национального музея Калмыкии демонстрировалась во многих регионах России – Москве, Краснодаре, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Республике Дагестан, Чеченской Республике и др. Таким образом выставка в Азове продолжает традиции межрегионального культурного обмена.