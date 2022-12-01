"За сельский стаж" пенсионеры получат доплату

В профильном ведомстве продолжается работа по установлению им повышенной фиксированной выплаты. Надбавка к пенсии полагается не всем, а только тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Также профессии подойдут не любые. При подсчете стажа будут учтены лишь непосредственно связанные с сельскохозяйственной работой. К примеру, на повышенную пенсию могут рассчитывать трактористы, ветеринары, растениеводы. Кстати, сейчас надбавка останется независимо от места проживания пенсионера. Достаточно необходимого стажа. А раньше надо было не только отработать три десятка лет на селе, но и жить там. При переезде в город, с таких людей доплату снимали. В Калмыкии ее получают более 3,5 тысяч человек.



Напомним, что эта льгота появилась в январе 2019 года. Подать заявление на перерасчет можно в Социальном фонде России, МФЦ или через портал госуслуг.