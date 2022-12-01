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15 марта, 09:01
Новости

Сегодня и завтра республика примет участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает МЧС Калмыкии

Сегодня и завтра республика примет участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает МЧС Калмыкии

В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком и крупным ландшафтным пожаром.

Фото: t.me/mchs_08kalmykiya (МЧС Калмыкии)

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