Сегодня и завтра республика примет участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает МЧС Калмыкии

В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком и крупным ландшафтным пожаром.



Фото: t.me/mchs_08kalmykiya (МЧС Калмыкии)