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5 декабря, 10:18
Новости

Теперь дети с ограниченными возможностями смогут находиться под присмотром специалистов

Теперь дети с ограниченными возможностями смогут находиться под присмотром специалистов

На базе Реабилитационного центра открылась группа кратковременного присмотра и ухода за особенными детьми. Юные жители республики могут общаться со сверстниками, проявлять себя в творческой деятельности и пополнять свой багаж знаний.

Как сообщает пресс-служба Минсоцразвития, опытные педагоги и воспитатели центра помогают ребятам с социализацией и раскрытием интересов и возможностей.

Дети, в свою очередь, с интересом занимаются артикуляционной гимнастикой, лепкой, рисованием и даже игре в шумовом оркестре. Именно такая программа помощи семьям позволит помочь родителям с воспитанием детей, имеющих инвалидность.

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