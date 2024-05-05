В Калмыкии продолжаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация

В ее проведении задействованы мобильные комплексы, передвижная медтехника. Основная цель - выявить то или иное заболевание на ранней стадии. Напомню, жители от 18 до 39 лет должны проходить профилактический осмотр раз в три года. А те, кто старше 40 - ежегодно.

Подробнее о диспансеризации: о том, какие процедуры она включает, об этапах и сроках обследования смотрите в вечернем выпуске Вестей.