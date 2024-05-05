Сегодня в России отмечают День радио

Принимают поздравления и наши коллеги из службы калмыцкого радио, история которого началась в 1935 году. Вещание осуществлялось на ультракоротких волнах, а несколько лет назад его перевели на частоту 102.7 ФМ.

Цифровизация позволяет слушать радио на телевизионном приёмнике и на любом мобильном устройстве. Радио Калмыкии — это дружный коллектив, который создает не только новости, но и общественно-политические и музыкальные программы, ориентированные и на подрастающее поколение.

Половину всех радиопередач можно услышать на калмыцком языке. Новостные и тематические блоки выходят на двух радиоканалах - Радио России и Маяке.