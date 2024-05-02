  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 мая, 15:50
НовостиСобытие

В нацмузее им. Пальмова состоялся Час Памяти «Девушки, шагнувшие в войну»

В нацмузее им. Пальмова состоялся Час Памяти «Девушки, шагнувшие в войну»

Мероприятие было посвящено участию женщин Калмыкии в Великой Отечественной. Боевые задачи выполняли в те годы свыше 800 женщин степного края. Это снайперы и зенитчицы, летчицы и саперы, разведчицы и санитарки, а еще повара, прачки, регулировщицы.

Они служили в Военно-морском флоте, в войсках противовоздушной обороны, воевали в партизанских отрядах, спасали жизни раненым бойцам. Их имена хорошо известны в республике: Тамара Хахлынова, Раиса Веткалова, Мария Саранова, Бамба Тимошкаева, Вера Иванова, Нюдля Паляева, Наташа Качуевская и многие другие.

Как отметили организаторы, в первую очередь такие мероприятия направлены на воспитание подрастающее поколение, ведь им также предстоит сохранить память о героическом подвиге предков.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия