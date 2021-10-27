В Калмыкии продолжаются мероприятия, посвященные памяти воинов 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии

В ноябре 1941 года вышло Постановление Государственного Комитета обороны СССР о создании национальных войсковых соединений, послужившее началом формирования двух кавалерийских дивизий, объединенных в 1942 году в 110-ю кавдивизию. Это более 6 тысяч жителей республики, в невероятных условиях войны демонстрировавшие преданность Отчизне. Чудеса мужества и храбрости они совершали под командованием легендарных Василия Панина и Василия Хомутникова.

Сегодня страницы беспримерного подвига 110-ой перелистали участники круглого стола, проходившего в онлайн-формате в Калмыцком государственном университете. Это ученые, исследователи, руководители и сотрудники учреждений, архивов, музеев, библиотек. Совершенно справедливо, что в их адрес звучат слова благодарности. Благодаря их трудам, научным изысканиям сохраняется историческая память о подвиге калмыцкого народа.

В открытии мероприятия приняли участие и представители государственной власти. Обращение Бату Хасикова к аудитории зачитал замруководителя главы администрации Араш Манджиев. Среди участников круглого стола были также студенты и учащиеся школ районов и Элисты.