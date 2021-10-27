В субботу на канале "Россия 1" - репортаж о творческом пути Дорджи Нандышева

Он знаток калмыцкого народного творчества и активный участник художественной самодеятельности. Дорджи стал обладателем премии «Гордость нации». Теперь в его копилке и заслуженная Всероссийская общественная премия. Церемония вручения состоялась в рамках II Всероссийского форума «Народы России».

О Дорджи Нандышеве говорят, мастер с безграничной преданностью национальному искусству, его отличает безупречное знание родного языка, традиций и обычаев своего народа. А его произведения несут в себе печать выработанных столетиями традиций, отражая окружающую жизнь и труд человека.

Специальный репортаж об удивительном мастере смотрите в эту субботу, 27 ноября, в 8.20. Не пропустите!