24 января, 08:52
Сегодня жители Ики-Бурульского района смогут получить ответы на интересующие их вопросы в сфере деятельности службы судебных приставов
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Обычно они касаются проблем по оплате задолженностей, нарушения законных прав должника и взыскателя, превышения должностных полномочий сотрудников, а также иных юридических нюансов.
Обычно они касаются проблем по оплате задолженностей, нарушения законных прав должника и взыскателя, превышения должностных полномочий сотрудников, а также иных юридических нюансов.
Временно исполняющий обязанности руководителя регионального Управления Бадма Малзанов лично встретится с гражданами и представителями организаций муниципалитета. Главный судебный пристав республики проведет прием в райцентре. Для консультации необходимо иметь при себе паспорт.