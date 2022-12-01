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24 января, 08:52
Новости

Сегодня жители Ики-Бурульского района смогут получить ответы на интересующие их вопросы в сфере деятельности службы судебных приставов

Сегодня жители Ики-Бурульского района смогут получить ответы на интересующие их вопросы в сфере деятельности службы судебных приставов

Обычно они касаются проблем по оплате задолженностей, нарушения законных прав должника и взыскателя, превышения должностных полномочий сотрудников, а также иных юридических нюансов.

Временно исполняющий обязанности руководителя регионального Управления Бадма Малзанов лично встретится с гражданами и представителями организаций муниципалитета. Главный судебный пристав республики проведет прием в райцентре. Для консультации необходимо иметь при себе паспорт.

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