В Калмыкии продолжают оказывать помощь по «Соцконтракту»

Она предназначена для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Благодаря соцконтракту преподаватель многопрофильного колледжа г. Городовиковска Владимир Богдраев открыл свое дело. Поскольку с детства увлекался обработкой и изготовлением из металла небольших поделок, после школы – поступил в колледж, получил профессию сварщика, и стал помогать землякам в ремонте автомобилей и другой техники.

А в прошлом году – представилась уникальная возможность – приобрести новое современное оборудование для своей мастерской на средства госпрограммы «Социальный контракт».

Более подробно о том, как реализуется госпрограмма в ряде муниципалитетов, расскажем в вечернем выпуске «Вестей».