Прокурор республики Виталий Семенченко подвел итоги за 2023 год

Важным направлением в деятельности надзорного органа остается борьба с коррупцией. В минувшем году зарегистрировано 98 таких преступлений. Как подчеркнул Семенченко, в разы увеличилось количество выявленных фактов мошенничества, а также присвоения и растраты государственных финансов.

В частности, уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц «Республиканского бюро судмедэкспертизы» и предпринимателя, занимавшихся хищением денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг. Правонарушение антикоррупционного характера были выявлены и в отношение директора Элиставодоканала.

Расширенную телеверсию интервью прокурора республики Виталия Семенченко смотрите на телеканале Россия-24 29 февраля в 21.00, а также 3 марта в 13.00