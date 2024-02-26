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28 февраля, 15:22
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Прокурор республики Виталий Семенченко подвел итоги за 2023 год

Прокурор республики Виталий Семенченко подвел итоги за 2023 год

Важным направлением в деятельности надзорного органа остается борьба с коррупцией. В минувшем году зарегистрировано 98 таких преступлений. Как подчеркнул Семенченко, в разы увеличилось количество выявленных фактов мошенничества, а также присвоения и растраты государственных финансов.

В частности, уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц «Республиканского бюро судмедэкспертизы» и предпринимателя, занимавшихся хищением денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг. Правонарушение антикоррупционного характера были выявлены и в отношение директора Элиставодоканала.

Расширенную телеверсию интервью прокурора республики Виталия Семенченко смотрите на телеканале Россия-24 29 февраля в 21.00, а также 3 марта в 13.00

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