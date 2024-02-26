В результате прокурорского вмешательства приняты меры по устранению последствий стихийной свалки

Прокуратурой Малодербетовского района проведена проверка деятельности ООО «Специализированное автомобильное хозяйство», по результатам которой выявлены нарушения.

Установлен факт складирования твердых коммунальных отходов непосредственно на открытом грунте, за пределами площадки ТКО.

По постановлениям прокурора района исполнительный директор ООО «СпецАТХ» привлечен к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, отходов производства и потребления, а также за самовольное занятие части земельного участка.

В настоящее время нарушения устранены частично, контроль за ликвидацией свалки продолжается.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия