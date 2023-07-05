«Танцуй, как Эмба!»

Проект Калмыцкой госфилармонии «Межрегиональный Фестиваль детского хореографического искусства, посвященный 90-летию Эмбы Манджиева» стал лучшим в конкурсном отборе некоммерческих организаций для реализации проектов в Калмыкии. Сообщает официальный телеграм-канал филармонии.

Итоги творческого состязания подвело региональное Министерство культуры и туризма. Фестиваль стал победителем в номинации «Реализация масштабных фестивальных проектов». Проект, посвящённый великому калмыцкому танцору, Заслуженному артисту России, организатору и художественному руководителю детского танцевального ансамбля «Герел» планируется провести весной следующего года.