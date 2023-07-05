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7 июля, 15:11
Новости

«Танцуй, как Эмба!»

«Танцуй, как Эмба!»

Проект Калмыцкой госфилармонии «Межрегиональный Фестиваль детского хореографического искусства, посвященный 90-летию Эмбы Манджиева» стал лучшим в конкурсном отборе некоммерческих организаций для реализации проектов в Калмыкии. Сообщает официальный телеграм-канал филармонии.

Итоги творческого состязания подвело региональное Министерство культуры и туризма. Фестиваль стал победителем в номинации «Реализация масштабных фестивальных проектов». Проект, посвящённый великому калмыцкому танцору, Заслуженному артисту России, организатору и художественному руководителю детского танцевального ансамбля «Герел» планируется провести весной следующего года.

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