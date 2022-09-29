Ушел из жизни директор АУ РК "Калмлес" Андрей Быстров

Глава РК Бату Хасиков, Председатель Народного Хурала (Парламента) РК Анатолий Козачко, Председатель Правительства РК Гиляна Босхомджиева выразили соболезнования родным и близким.



"Как директор важной для республики организации, Андрей Петрович проявил себя как ответственный и небезразличный человек. Под его началом Калмлес сделал существенные шаги к восстановлению лесного хозяйства республики. В Калмыкии, где каждое дерево — невероятная ценность, Андрей Петрович сохранял и преумножал лесное хозяйство на благо всей республики, чтобы в памяти наших детей она была зеленой и цветущей.



Андрей Петрович Быстров был светлым, добрым и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела, внесшим неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства Республики Калмыкия. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказано в тексте соболезнования.