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26 декабря, 13:08
Новости

Ушел из жизни директор АУ РК "Калмлес" Андрей Быстров

Ушел из жизни директор АУ РК "Калмлес" Андрей Быстров

Глава РК Бату Хасиков, Председатель Народного Хурала (Парламента) РК Анатолий Козачко, Председатель Правительства РК Гиляна Босхомджиева выразили соболезнования родным и близким.

"Как директор важной для республики организации, Андрей Петрович проявил себя как ответственный и небезразличный человек. Под его началом Калмлес сделал существенные шаги к восстановлению лесного хозяйства республики. В Калмыкии, где каждое дерево — невероятная ценность, Андрей Петрович сохранял и преумножал лесное хозяйство на благо всей республики, чтобы в памяти наших детей она была зеленой и цветущей.

Андрей Петрович Быстров был светлым, добрым и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела, внесшим неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства Республики Калмыкия. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказано в тексте соболезнования.

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