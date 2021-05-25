Температурный рекорд уже побит

Первая в этом году сорокаградусная жара зафиксирована в поселке Юста. В Элисте же столбик термометра поднялся максимально до отметки - 37, 7.

С наступившим раньше июля зноем жители столицы справляются по-разному. Конечно, многих тянет поближе к Колонскому пруду. Но он давно не отвечает требованиям безопасности. А потому закрыт. Ежедневно там дежурят наряды полиции.

Тагир Баерхаев в середине 80-х годов прошлого века руководил трестом Городского зеленого хозяйства. Рассказывает, что в то время Колонский пруд был одним из любимых мест отдыха горожан. Степной зной многие предпочитали пережидать здесь. Спустя десятилетия, водоём загрязнился, стал непригодным для купания, а обмелевшее дно опасно своим неравномерным рельефом. Чтобы возродить пруд ,Тагир Горяевич вместе с инициативной группой предлагает включить его в программу создания комфортной городской среды, построив на его берегах парк имени 28-й армии.

Несмотря на то, что о запрете на купание знают практически все горожане, Колонский пруд все равно притягивает многих своей прохладой. Ежедневно здесь дежурят сотрудники МЧС и спасатели. Мерген Зулаев рассказывает, что сюда приходит до 30 человек в день, многие в нетрезвом состоянии. Также у пруда ежедневно верующие совершают различные обряды, выливая туда молоко или выпуская рыбу, что приводит к еще большему загрязнению. С каждым, кто пришел, хотя бы просто помочить ноги, проводиться разъяснительная беседа.

Игнорирование запретов может привести к трагическим последствиям. Так, несколько дней назад здесь едва не утонул мужчина, рискнувший залезть в воду. Его вытащил дежуривший спасатель и оказал первую помощь. Горе-пловца госпитализировали, но после осмотра врачей отпустили домой. Сейчас берег водоема патрулирует и полиция. Ежедневно приходится составлять несколько протоколов об административных правонарушениях.

Профилактические рейды на территории мест массового отдыха будут проводиться на протяжении всего летнего периода. Ведь жара только началась, и нас ждут новые температурные рекорды.