В Калмыкии продолжается строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения

Это первый объект капитального строительства, который возводится в регионе в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.



Строительно-монтажные работы на объекте в настоящее время выполняют более 40 рабочих. До конца октября планируется поступление очередной партии строительных материалов. С вводом нового здания в Калмыкии появится возможность расширить перечень предоставляемых социальных услуг.



Фото из телеграм-канала Правительства РК.