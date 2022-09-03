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5 октября, 13:52
Новости

В Калмыкии продолжается строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения

В Калмыкии продолжается строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения

Это первый объект капитального строительства, который возводится в регионе в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Строительно-монтажные работы на объекте в настоящее время выполняют более 40 рабочих. До конца октября планируется поступление очередной партии строительных материалов. С вводом нового здания в Калмыкии появится возможность расширить перечень предоставляемых социальных услуг.

Фото из телеграм-канала Правительства РК.

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