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5 октября, 13:28
Новости

Новые порядки приема на обучение в вузах

Новые порядки приема на обучение в вузах
Министерство образования и науки России опубликовало приказ, вносящий изменения в процедуру приема по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Нововведения повышают прозрачность подачи документов и направлены на синхронизацию с функционалом портала госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Подразумевается, что абитуриент сможет одновременно подать два заявления, как на бюджет, так и на платную основу. Но необходимо будет указать в заявлении приоритетные направления подготовки и специальности, на которые он планирует поступать.
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