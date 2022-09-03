Новые порядки приема на обучение в вузах

Министерство образования и науки России опубликовало приказ, вносящий изменения в процедуру приема по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.



Нововведения повышают прозрачность подачи документов и направлены на синхронизацию с функционалом портала госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.



Подразумевается, что абитуриент сможет одновременно подать два заявления, как на бюджет, так и на платную основу. Но необходимо будет указать в заявлении приоритетные направления подготовки и специальности, на которые он планирует поступать.