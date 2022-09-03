В этом году в Калмыкии отмечается 100-летие со дня образования системы жилищно-коммунального хозяйства региона

10 октября 1922 года постановлением Калмыцкого облисполкома был образован Областной коммунальный отдел. Годами и десятилетиями менялась структура отрасли. Но неизменным оставалось ее назначение - комплексное развитие и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и удовлетворение потребностей населения в жилищно-коммунальном обслуживании.



Сейчас в отрасли трудятся почти пять с половиной тысячи человек, функционирует свыше 60 организаций различных форм собственности.



Фото из телеграм-канала Министерства ЖКХ и энергетики РК.