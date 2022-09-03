5 октября, 12:18
 15 °C
56,17
58,79
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 октября, 14:51
Новости

В этом году в Калмыкии отмечается 100-летие со дня образования системы жилищно-коммунального хозяйства региона

В этом году в Калмыкии отмечается 100-летие со дня образования системы жилищно-коммунального хозяйства региона

10 октября 1922 года постановлением Калмыцкого облисполкома был образован Областной коммунальный отдел. Годами и десятилетиями менялась структура отрасли. Но неизменным оставалось ее назначение - комплексное развитие и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и удовлетворение потребностей населения в жилищно-коммунальном обслуживании.

Сейчас в отрасли трудятся почти пять с половиной тысячи человек, функционирует свыше 60 организаций различных форм собственности.

Фото из телеграм-канала Министерства ЖКХ и энергетики РК.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия