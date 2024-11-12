14 ноября, 12:32
 8 °C
104,29
98,37
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 08:40
НовостиСобытие

В Калмыкии продолжается строительство многоквартирного жилья.

В Калмыкии продолжается строительство многоквартирного жилья.

До конца текущего года планируется завершить 7 многоквартирных и 9 домов блокированной застройки общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Федеральным проектом «Жилье» плановый показатель в 2024 году установлен 120,0 тыс. кв. м. Как отметил глава региона Бату Хасиков, за пять лет объём построенного жилья вырос на 40% и составил 575 тыс. кв.метров. Возведены 74 многоквартирных дома. И в этом большая заслуга тех, кто ежедневно, при любой погоде трудится на объектах.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия