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14 ноября, 09:27
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Отлично проводят время школьники из Калмыкии во всероссийском детском центре «Алые паруса».

Отлично проводят время школьники из Калмыкии во всероссийском детском центре «Алые паруса».

Основная идея смены – погружение участников в атмосферу научных открытий, экологических проектов, технического творчества.

Ребята примут участие в насыщенной интересной программе. Это - открытые лабораторные эксперименты, интерактивные лекции-практикумы, архитектурные баттлы, научно-изобретательские квесты, экологические проекты и акции, воркшоп «Новые подходы к утилизации ТБО».

Кроме того, в Год семьи их ждут олимпиады и конкурсы, творческие и спортивные мероприятия, а также тематические дни, посвященные российским государственным праздникам и памятным историческим датам.

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Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР

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