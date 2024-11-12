Отлично проводят время школьники из Калмыкии во всероссийском детском центре «Алые паруса».

Основная идея смены – погружение участников в атмосферу научных открытий, экологических проектов, технического творчества.

Ребята примут участие в насыщенной интересной программе. Это - открытые лабораторные эксперименты, интерактивные лекции-практикумы, архитектурные баттлы, научно-изобретательские квесты, экологические проекты и акции, воркшоп «Новые подходы к утилизации ТБО».

Кроме того, в Год семьи их ждут олимпиады и конкурсы, творческие и спортивные мероприятия, а также тематические дни, посвященные российским государственным праздникам и памятным историческим датам.

Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР