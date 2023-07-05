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7 июля, 07:49
Новости

В Калмыкии продолжается реализация программы «Земский доктор»

В Калмыкии продолжается реализация программы «Земский доктор»

Так, в Ики-Бурульской районной больнице благодаря ей работают 9 медицинских работников: врачей и среднего медперсонала. В этом году по программе планируется привлечь около 10 специалистов. сообщает официальный телеграмм-канал минздрава Калмыкии. Всего же в 2023м году в сёлах будет трудоустроено 35 медработников.

Напомним, проект « Земский доктор» реализуется в рамках государственной программы « Развитие здравоохранения» на территории России уже на протяжении нескольких лет. И за это время штабы медицинских учреждений по всей стране, в том числе и в отдаленных уголках Калмыкии пополнились квалифицированными работниками.

Этому рады жители глубинки, получившие качественное медицинское обслуживание. А для врачей предусмотрена мотивация в виде денежный средств на покупку жилья.

Фото: Минздрав Калмыкии

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