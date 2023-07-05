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7 июля, 07:44
Новости

Сегодня и до конца недели в республике ожидается сильная жара до 42 градусов

Сегодня и до конца недели в республике ожидается сильная жара до 42 градусов

Как сообщает МЧС по Калмыкии прогнозируется: вероятность возникновения происшествий, связанных увеличением количества ДТП на авто и железных дорогах, возможны аварийные ситуации при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ, выход из строя объектов жизнеобеспечения.

Региональным управлением МЧС прогноз доведен до Правительства Республики, министерств и ведомств, Глав районов. Спланирован ряд превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

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