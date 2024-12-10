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12 декабря, 10:53
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Юные казаки Калмыкии успешно выступили в соревнованиях «Сила! Отвага! Честь!».

Юные казаки Калмыкии успешно выступили в соревнованиях «Сила! Отвага! Честь!».

В Сальске Ростовской области прошли состязания среди казачьей молодёжи. В них приняли участие 9 команд.

Программа соревнований состояла из семи индивидуальных и двух общекомандных испытаний. В нее вошли спортивные состязания на силу выносливость, ловкость, а также разборка и сборка автомата, правила эвакуации раненого и большая общекомандная эстафета.

По итогам соревнований Калмыцкий казачий кадетский корпус из Городовиковска в общекомандном зачете занял 3 место.

В личных зачетах Давид Кокзенов завоевал первое место, Владислав Абызов занял второе место и Дольган Надбитов - третье место.

Победители и призеры в общекомандных и личных соревнованиях награждены кубками, медалями и грамотами.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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