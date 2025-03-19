20 марта, 20:52
 4 °C
92,46
84,4
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 марта, 07:31
НовостиСобытие

В Калмыкии продолжается прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

В Калмыкии продолжается прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Участники могут представить материалы в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Сельская семья» и «Семья — хранитель традиций». Победители каждой категории получат денежные призы.

Итоги первого тура будут подведены 18 марта, после чего лучшие участники перейдут во второй этап. Организатором мероприятия выступает Минсоц Калмыкии, а заявки принимаются через органы местного самоуправления.

Данный конкурс направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку традиционного уклада жизни.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия