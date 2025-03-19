В Калмыкии продолжается прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Участники могут представить материалы в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Сельская семья» и «Семья — хранитель традиций». Победители каждой категории получат денежные призы.

Итоги первого тура будут подведены 18 марта, после чего лучшие участники перейдут во второй этап. Организатором мероприятия выступает Минсоц Калмыкии, а заявки принимаются через органы местного самоуправления.

Данный конкурс направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку традиционного уклада жизни.