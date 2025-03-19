Ребята из Верхне-Яшкульской подшефной школы-интерната УФСБ России по Республике Калмыкия приняли участие во всероссийском детском конкурсе «Горжусь Победой».

Конкурс проводится в рамках юбилейной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Целью этого традиционного масштабного мероприятия является воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны, а также сохранение памяти о героическом прошлом советского народа.

По решению комиссии лучшим признан рисунок Аминат Магомедгаджиевой «Память поколений». Работа направлена в центральный аппарат ФСБ России для оценки и дальнейшего участия в последующих этапах конкурса.

Фото: УФСБ России по Республике Калмыкия