20 марта, 21:41
 4 °C
92,46
84,4
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 марта, 15:39
НовостиСобытие

Ребята из Верхне-Яшкульской подшефной школы-интерната УФСБ России по Республике Калмыкия приняли участие во всероссийском детском конкурсе «Горжусь Победой».

Ребята из Верхне-Яшкульской подшефной школы-интерната УФСБ России по Республике Калмыкия приняли участие во всероссийском детском конкурсе «Горжусь Победой».

Конкурс проводится в рамках юбилейной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Целью этого традиционного масштабного мероприятия является воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны, а также сохранение памяти о героическом прошлом советского народа.

По решению комиссии лучшим признан рисунок Аминат Магомедгаджиевой «Память поколений». Работа направлена в центральный аппарат ФСБ России для оценки и дальнейшего участия в последующих этапах конкурса.

Фото: УФСБ России по Республике Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия