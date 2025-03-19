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20 марта, 07:44
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Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание Межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором участвовали представители всех ответственных ведомств, депутаты, главы районов и общественность.

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание Межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором участвовали представители всех ответственных ведомств, депутаты, главы районов и общественность.

Основной темой обсуждения стали трагедии, произошедшие с подростками в Сарпинском районе и Элисте, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Глава республики выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры для установления причин произошедшего. Также он акцентировал внимание на необходимости оказания поддержки родственникам погибших и усилении профилактической работы с несовершеннолетними.

В рамках заседания обсуждались вопросы взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также меры по сохранению семейных ценностей.

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