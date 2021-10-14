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8 ноября, 19:10
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В Калмыкии продолжается плотная работа по проекту «Чистая вода» совместно со специалистами из Минстроя России

В Калмыкии продолжается плотная работа по проекту «Чистая вода» совместно со специалистами из Минстроя России

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал Бату Хасиков. Он также сообщил, что этот проект остается для Калмыкии одним из самых важных. Глава региона подчеркнул: «Рад, что мы получили поддержу Ирека Файзуллина в вопросе по увеличению его финансирования и реализации мероприятий». 

Кроме того, Хасиков доложил министру о строительстве дома №7 в третьем микрорайоне. 

Напомним, 52-квартирный жилой объект будет построен для тех, кто пострадал от взрыва газа. А его возведение, по словам Главы Калмыкии, который недавно посетил место строительства, должно быть закончено до конца этого года. 

«Благодарю Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина, его заместителя Марата Хуснуллина и Министра Ирека Файзуллина за поддержку и помощь в строительстве дома для наших земляков», отметил руководитель республики. Также на встрече обсудили возведение жилых объектов микрорайона «Молодежный» и 32-квартирного дома в Лагани.

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