Лучшие мотогонщики Юга России собрались в Калмыкии

Недалеко от Элисты на трассе «Песочница» прошел Открытый Чемпионат и Первенство республики по мотоциклетному спорту

Участие в нем приняли как взрослые, так и дети. За заездами наблюдал и наш корреспондент Александр Бедишов.

Более полусотни участников, десятки стальных коней и клубы пыли. В Калмыкии состоялся праздник мотоспорта. Все участники отмечают качество трассы, на которой хотят не только победить, но и улучшить свое личное время

Среди тех, кто пробовал преодолеть трассу «Песочница» и юные гонщики из Ростовской области. Команда «Кураш-тим» с берегов Дона оказалась самой многочисленной - восемь ребят, старшему из которых - двенадцать. Несмотря на юный возраст, многие из них уже профессиональные гонщики. Некоторые занимаются этим видом спорта с детства.

Калмыкию на Чемпионате представил спортивно-технический клуб «Искра» при ДОСААФ. Фаворитом в классе мотоциклов с объемом двигателя 85 кубических сантиметров значился Елисей Курдюков, он и стал победителем по итогам соревнований. Его мама Галина также приняла участие в заездах. Она стала единственной женщиной, выступавшей в классе квадроциклов.

Всего в Первенстве приняли участие более пятидесяти спортсменов не только из Южного федерального округа, но и Поволжья. Все гонщики состязались в классе мотоциклов с мощностью моторов 65, 85, 125 кубических сантиметров. Также прошел свободный заезд и соревнования мастеров, а также гонки квадроциклов. Как отметили организаторы, представители ДОСААФ Калмыкии, во время торжественного открытия, ни один из прибывших спортсменов не останется без награды. Будут подведены и итоги всего мотосезона.

По результатам гонок, помимо Елисея Курдюкова, первое место по сумме двух этапов в классе 65 кубических сантиметров занял еще один представитель Калмыкии Арсений Арьков. В классе квадроциклов 2 и 3 места завоевали Галина Курдюкова и Станислав Бирюков соответственно.