Статистика происшествий на дорогах региона неутешительна

В ГИБДД сообщили, что за прошедшую неделю зарегистрировано 14 ДТП. 16 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли. Один из них – несовершеннолетний. Трагедия произошла на 44 километре автодороги Яшкуль–Комсомольский 4 ноября.

Также зарегистрированы случаи, когда водители автомашин выезжают на обочину дороги и допускают опрокидывание транспортных средств.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержан и отстранен от управления 31 водитель, севший за руль в состоянии опьянения.