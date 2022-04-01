В Калмыкии продолжается первенство Южного Федерального округа по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Раимкуля Малахбекова

В соревнованиях принимает участие более 150 спортсменов из 8-ми регионов страны. Подробности у Марии Щербак.

В Элисте не первый год проводится первенство ЮФО по боксу. С каждым годом все больше спортсменов, готовых побороться за главный приз приезжает из разных регионов

Сейчас идут полуфинальные бои. Данир Хулхачиев уже вышел в полуфинал, ему удалось победить в нелегком поединке с ростовским спортсменом Матвеем Летявиным. Данир уверен, что упорные тренировки и хороший наставник- это ключ к успеху.

Тренер нашей сборной по боксу Басанг Нимгиров считает, что Данир спортсмен перспективный, который сможет достичь больших успехов. У него не только хорошая физическая подготовка, но и бойцовский характер, который так важен в соревнованиях такого ранга. Впрочем, о каждом из своих ребят он может сказать немало добрых слов.

Владимир Котчев, из республики Крым, он тоже уже стал полуфиналистом, а это значит, что победа уже близка.

С большими надеждами на успех приехала и сборная команда из Астрахани. Главный тренер Ильяс Мухамедгалиев уверен, что соревнования такого ранга необходимы молодым спортсменам.

Представитель Федерации бокса России Сергей Бердник дал высокую оценку организации этого спортивного мероприятия.

А финал еще впереди. И скоро мы узнаем имена победителей.