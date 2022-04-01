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29 апреля, 20:51
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В Калмыкии продолжается первенство Южного Федерального округа по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Раимкуля Малахбекова

В Калмыкии продолжается первенство Южного Федерального округа по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Раимкуля Малахбекова

В соревнованиях принимает участие более 150 спортсменов из 8-ми регионов страны. Подробности у Марии Щербак.

В Элисте не первый год проводится первенство ЮФО по боксу. С каждым годом все больше спортсменов, готовых побороться за главный приз приезжает из разных регионов

Сейчас  идут  полуфинальные  бои. Данир Хулхачиев  уже   вышел  в полуфинал, ему  удалось  победить в нелегком  поединке с  ростовским  спортсменом  Матвеем  Летявиным. Данир  уверен, что упорные тренировки и хороший наставник- это ключ к успеху.

Тренер нашей сборной по боксу Басанг Нимгиров считает, что Данир  спортсмен  перспективный, который сможет  достичь  больших  успехов. У него  не  только  хорошая  физическая  подготовка, но и  бойцовский  характер, который так  важен  в   соревнованиях такого  ранга. Впрочем,  о  каждом  из  своих  ребят  он  может  сказать немало  добрых  слов.

Владимир  Котчев, из республики Крым, он тоже  уже  стал  полуфиналистом, а  это  значит, что  победа  уже  близка.

С большими надеждами  на  успех приехала и сборная команда  из Астрахани. Главный  тренер Ильяс  Мухамедгалиев  уверен, что соревнования такого  ранга  необходимы    молодым  спортсменам.

Представитель  Федерации бокса России Сергей  Бердник  дал  высокую  оценку организации  этого спортивного  мероприятия.

А  финал  еще  впереди. И  скоро  мы  узнаем имена  победителей.

 

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