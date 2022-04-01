Сегодня - День пожарной охраны в России

В связи с этой датой и предстоящим Международным днем пожарных, который состоится 4 мая, проект «Посади лес» Движения ЭКА подготовил чек-лист со способами отметить Дни пожарных. Это нужно для того, чтобы поддержать борцов с огнем и внести вклад в профилактику природных пожаров.

Чек-лист содержит в себе 4 пункта:

Узнайте, что делать во время пожара. Каждый, кто иногда проводит время на природе, может оказаться вблизи лесного пожара. Прочитайте статью с наглядной инструкцией, что делать в таком случае: как потушить небольшой огонь, как уйти от бедствия и как действовать, если уйти уже не получится. Пройдите марафон «Лес не без добрых людей». Лесные пожары в 90% случаев начинаются из-за человеческой неосторожности. Пройдите бесплатный онлайн-марафон «Лес не без добрых людей», чтобы вспомнить правила обращения с огнем на природе, рассказать о них другим и внести вклад в восстановление пострадавших лесных территорий. Поддержите добровольных лесных пожарных. Ресурсов организаций, профессионально защищающих природу от пожаров, недостаточно, и им на помощь приходят участники Движения добровольных лесных пожарных. Чтобы помочь волонтерам с закупкой инвентаря и экипировки, платформа «Посади лес» запустила сбор средств. Все деньги, отправленные через сервис «Сделать пожертвование» до 30 августа, пойдут на нужды добровольных пожарных. Вступите в ряды добровольных лесных пожарных! Если вы готовы своими руками сокращать количество пожаров на природных территориях и привлекать других людей к бережному обращению с огнем, присоединяйтесь к отделению Движения добровольных лесных пожарных в своем регионе.

Так же, Движение ЭКА предлагает тем, кто примет участие в активностях ко Дню пожарной охраны и Международному дню пожарных, поделиться впечатлениями в социальных сетях, используя хештеги #ДниПожарныхСПосадиЛес, чтобы вдохновить своих знакомых на сохранение природы от огня.

Отметил, что Онлайн-сервис «Посади Лес» – это платформа Движения ЭКА по восстановлению лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет реализации проекта волонтеры Движения при поддержке партнеров и частных благотворителей высадили более 2,5 миллионов деревьев в 52 регионах России.