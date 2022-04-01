В Калмыкии построят 5 новых модульных гостиниц, дополнительно появятся около 30 рабочих мест

Первые гости в них смогут поселиться уже в конце года. В них предусмотрено не менее 120 номеров, рассказал ранее глава региона Бату Хасиков. Это новое для республики, но очень востребованное направление. Калмыкия вошла в 19 регионов России – победителей конкурса субсидий Ростуризма и получит 70 млн рублей на их строительство.

Между тем, как заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, в регионы на развитие туристической отрасли будет направлено 3,5 млрд рублей. Об этом она сообщила в своём телеграмм-канале. Финансирование получат более 600 проектов на создание кемпингов и автокемпингов, разработку туристических маршрутов, обустройства пляжей, создание системы навигации, обустройства зоны отдыха.