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22 февраля, 09:54
Новости

В региональном Минздраве провели рабочее совещание по вопросам подготовки студентов-медиков

В региональном Минздраве провели рабочее совещание по вопросам подготовки студентов-медиков

Профильный министр Булат Сараев и ректор Бадма Салаев обсудили актуальные темы по подготовке студентов первого набора по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".


Ребята будут распределяться в медицинские организации для прохождения практики.
Также участники совещания рассмотрели возможность открытия образовательной программы магистратуры "Экономика и менеджмент в здравоохранении".

Фото: Минздрав Калмыкии

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