22 февраля, 09:54
В региональном Минздраве провели рабочее совещание по вопросам подготовки студентов-медиков
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Профильный министр Булат Сараев и ректор Бадма Салаев обсудили актуальные темы по подготовке студентов первого набора по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".
Профильный министр Булат Сараев и ректор Бадма Салаев обсудили актуальные темы по подготовке студентов первого набора по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".
Ребята будут распределяться в медицинские организации для прохождения практики.
Также участники совещания рассмотрели возможность открытия образовательной программы магистратуры "Экономика и менеджмент в здравоохранении".
Фото: Минздрав Калмыкии