В Калмыкии продолжается первенство ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

Спортсмены прошли регистрацию, мандатную комиссию и предварительное взвешивание. Бои пройдут по 25 февраля.



В турнире принимает участие около 200 спортсменов из восьми регионов. Калмыкию представят девять воспитанниц Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Церена Балзанова.



В их числе – Карина Басанова. Отмечу, недавно она стала победительницей Всероссийских соревнований, посвященных 100-летию спортивного общества "Динамо".