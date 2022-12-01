В Элисте прошел Сретенский бал

Историко-просветительское мероприятие состоялось во второй раз в Казанском кафедральном соборе. В молодежном вечере приняли участие кадеты из Городовиковска, учащиеся Русской национальной и Калмыцкой этнокультурной гимназий. Перед началом бала ребятам показали документальный фильм "Сретение Господне".



Высокопреосвященный Юстиниан поздравил юношей и девушек и рассказал молодым людям о значении духовных традиций, о важности приобщения к культуре народов.



Фото: blagovest-elista.ru