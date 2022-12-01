Между тем, Цаган Сар продолжится на территории культурного комплекса "Пагода Семи дней"

Здесь же отметят и Масленицу. В программе — концерт, конкурсы и праздничное угощение. Об этом сообщает пресс–служба столичной администрации. Желающие смогут испытать себя в стрельбе из лука, поднятии гири и других спортивных состязаниях.



Также организаторы проведут конкурс "Ирцхәтн мана герүр!" – «Заходите в наш дом!». Участники должны оригинально оформить стол с угощениями. Жюри определит победителей по номинациям: "Самый лучший, большой цагановский борцг", "Самый лучший, большой масленичный блин", "Самая лучшая визитная карточка", "Самое креативное название стола".



Горожан и гостей столицы ждет красочное представление, которое завершится ритуальным зажжением огня.