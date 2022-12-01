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21 февраля, 09:43
Новости

Между тем, Цаган Сар продолжится на территории культурного комплекса "Пагода Семи дней"

Между тем, Цаган Сар продолжится на территории культурного комплекса "Пагода Семи дней"

Здесь же отметят и Масленицу. В программе — концерт, конкурсы и праздничное угощение. Об этом сообщает пресс–служба столичной администрации. Желающие смогут испытать себя в стрельбе из лука, поднятии гири и других спортивных состязаниях.

Также организаторы проведут конкурс "Ирцхәтн мана герүр!" – «Заходите в наш дом!». Участники должны оригинально оформить стол с угощениями. Жюри определит победителей по номинациям: "Самый лучший, большой цагановский борцг", "Самый лучший, большой масленичный блин", "Самая лучшая визитная карточка", "Самое креативное название стола".
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Горожан и гостей столицы ждет красочное представление, которое завершится ритуальным зажжением огня.

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