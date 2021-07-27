В Калмыкии продолжается массовая вакцинация

В Управлении Роспотребнадзора говорят о снижении темпов. Но стоит помнить, что впереди сезон простуд, значит, организм может получить двойную нагрузку. Недаром говорят, лучше предупредить, чем лечить. Теперь россияне за прививку – могут получить шанс выиграть 100 тысяч рублей. В стране осенью разыграют денежные призы среди вакцинированных от COVID-19.

Как сообщается на официальной интернет-платформе федерального Правительства, всего определят тысячу победителей. О выигрыше можно узнать на портале Госуслуг. Сроки его проведения с 1 сентября по 1 декабря. Саму же выплату осуществят в течение полугода.