Полицейские и сотрудники Национальной гвардии проверили избирательные участки Элисты перед выборами

Голосование будет проходить три дня. С 17 по 19 сентября. В рейд силовиками отправилась и наш специальный корреспондент Ольга Эняева.

А внутри здания установлено 9 видеокамер. Элистинская многопрофильная гимназия одна из школ города, где будет проходить сентябрьское голосование. Здесь на первом этаже организуют два избирательных участка для удобства пожилых людей и маломобильной категории населения. Директор Клим Насунов рассказывает, что подготовка помещений к выборам продолжается.

Росгвардейцы и полицейские проверяют наличие уличного освещения, сейфов, где будут храниться бюллетени, кнопки тревожной и пожарной сигнализации. Все места голосования обследуются в ближайшие дни. Особое внимание уделяют антитеррористической безопасности. А если есть недочеты, то их должны устранить в указанные сроки.

Как нам сообщили в Избиркоме республики, 8 сентября уже будут сформированы списки голосующих. И у каждого есть возможность прийти на свой участок и проверить свои данные. К этой же дате будут изготовлены бюллетени, тексты которых уже утверждены. Их участковые комиссии получат не позднее 15 сентября.

Кстати, возможность исполнить гражданский долг не по месту регистрации предоставляет услуга «Мобильный избиратель». Заявление подается на портале Госулуг и в МФЦ. Такое желание уже изъявили более 350 человек. В регионе определились и с избирательными участками на местах. Их 235.

В связи с эпидситуацией в стране, выборы пройдут в течение трех дней. А в тех населенных пунктах, где нет избирательных участков, будет организовано выездное голосование.