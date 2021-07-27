В Калмыкии, как и по всей стране, заработала горячая линия по вопросам качества детских товаров

Эксперты Роспотребнадзора дадут разъяснения по составлению оптимального рациона детей, расскажут, как правильно «переключить» ребёнка на учебный процесс и озвучат какие документы должны сопровождать детские товары, какую информацию должна содержать маркировка и как выбрать качественные товары для школы.

Сотрудники также проинструктируют, куда подавать обращение в случае обнаружения некачественного товара. Получить консультацию можно круглосуточно до 27 августа.