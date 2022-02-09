13 марта, 20:27
 -6 °C
128,95
116,75
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 марта, 17:31
НовостиПамятьКультура

В Калмыкии продолжается конкурс, посвящённый 100-летию Давида Кугультинова

В Калмыкии продолжается конкурс, посвящённый 100-летию Давида Кугультинова

К вековому юбилею Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова Национальная библиотека имени А.М. Амур-Санана проводит детский творческий конкурс «Я твой ровесник».

Основная идея - популяризировать творчество калмыцкого поэта Давида Кугультинова.

Конкурсные работы принимают до 10 апреля по двум номинациям: «Я кисти передам, что ты воспел словами» — конкурс иллюстраций по произведениям поэта и  «Моя любимая книга Давида Кугультинова» — конкурс мультимедийных продуктов: видеосюжеты о творчестве поэта, видеоотзывы о прочитанной книге.

 В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 15 лет включительно, проживающие в Калмыкии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия