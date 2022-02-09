В Калмыкии продолжается конкурс, посвящённый 100-летию Давида Кугультинова

К вековому юбилею Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова Национальная библиотека имени А.М. Амур-Санана проводит детский творческий конкурс «Я твой ровесник».

Основная идея - популяризировать творчество калмыцкого поэта Давида Кугультинова.

Конкурсные работы принимают до 10 апреля по двум номинациям: «Я кисти передам, что ты воспел словами» — конкурс иллюстраций по произведениям поэта и «Моя любимая книга Давида Кугультинова» — конкурс мультимедийных продуктов: видеосюжеты о творчестве поэта, видеоотзывы о прочитанной книге.

В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 15 лет включительно, проживающие в Калмыкии.