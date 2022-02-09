«Совесть не позволяла мне молчать». В Национальной библиотеке состоялась презентация книги Василия Церенова

Повествование основано на биографических данных Давида Кугультинова. В частности, автор описывает эпизоды жизни Народного поэта, относящиеся к сороковым годам прошлого столетия. Это время, когда Давида Никитича арестовали и осудили, обвинив в клевете за выступления против незаконного выселения калмыков и ликвидации республики. При обыске еще и обнаружили стихи и главы поэмы «антисоветского характера». Они тоже размещены на страницах издания Василия Церенова.