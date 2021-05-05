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17 мая, 10:21
Новости

В Калмыкии продолжается голосование за объекты благоустройства в 2023 году

В Калмыкии продолжается голосование за объекты благоустройства в 2023 году

В нем участвуют 12 городов и сел Калмыкии.Жители столицы старше 14 лет могут выбрать один из трех объектов: площадь перед культурным центром «Родина», сквер у «Родины» и аллею героев с парком. Отдать свой голос можно самостоятельно проголосовав на странице 08.gorodsreda.ru или za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Кроме того, за консультацией и помощью можно обратиться к волонтерам. Они работают в филиалах МФЦ, в будние дни, с 10 до 6 вечера. Добровольцы приходят как в организации и учебные заведения, так и трудятся в общественных местах столицы – площади Победы, Пагоде Семи дней, парках Победы и Дружба. Голосование продлится до 30 мая.

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