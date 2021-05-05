В этом году планируется получить 12 тысяч тонн элитных семян, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом

Об этом сообщает профильный министр Максим Менкнасунов в своем телеграм-канале. По его данным, на протяжении нескольких лет в республике около 10% всех посевов производится семенами элиты. Такие показатели позволяют обеспечить растениеводческие хозяйства посевным материалом высокого качества. В этом году на приобретение элитных семян субсидии предоставлены 81 сельхозтоваропроизводителю на общую сумму чуть более 16 млн. рублей.