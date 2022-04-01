11 мая, 17:48
Ипподромная, Цаган Унгн, Некрасова и подъезд к МФЦ в 1 микрорайоне
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Автодороги по этим улицам требуют ремонта. Проблемные участки осмотрел профильный министр.
Автодороги по этим улицам требуют ремонта. Проблемные участки осмотрел профильный министр.
Как отметил Антон Рубанов по результатам мониторинга в интервью нашему телеканалу, подъезд к МФЦ в 1 микрорайоне не входит в компетенцию ведомства, поскольку не относится к уличной инфраструктуре.
Для её ремонта жителям необходимо подать заявку в программу благоустройства придомовой территории. Ремонт съезда с улицы Ипподромной на улицу Цаган Унгн будет определен после выравнивания подъездной дороги.